"Die Frau ohne Schatten" in Baden-Baden: Eine märchenhafte Oper wird zum Albtraumtrip

Die Berliner Philharmoniker, ab 2026 zurück in Salzburg, bringen "Die Frau ohne Schatten" in Baden-Baden zum Funkeln.

In der ersten Pause fragt ein renommierter Kritiker den langgedienten Pressesprecher des Baden-Badener Festspielhauses, wie denn bitte all die Betten sich so oft und elegant über die Bühne bewegten. Tja, sagt Rüdiger Beermann, das sei eben die Magie des Theaters! Und in der Tat gibt es sehr viel Theatermagie und Bühnenzauber an diesem viereinhalbstündigen Abend. Dass das technische Personal sich einen Extraapplaus abholt, geht also voll in Ordnung!

Das Regieteam um Lydia Steier wiederum bekommt neben viel Jubel ...