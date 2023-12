Die Früchte des Liederbaums dürften jetzt gepflückt werden

Das Salzburger Volksliedwerk fördert mit seiner Aktion wieder das Singen zur Weihnachtszeit.

Seit Mitte dieser Woche hat das Salzburger Volksliedwerk in Stadt und Land Salzburg wieder adventliche Liederbäume aufgestellt. Neuerlich gibt es sechs Lieder im Angebot - etwa die Salzburger Herbergsuche von Tobi Reiser, "Es wird scho glei dumpa" oder der Klassiker "Stille Nacht". Die Ermunterung dazu lautet: "Einfach pflücken, mitnehmen und singen!" Auf der Website des Salzburger Volksliedwerks sind zudem Audio- sowie Videodateien der angebotenen Lieder zu finden.

In der Stadt Salzburg stehen zehn dieser Weihnachtsliederbäume, etwa beim Haus der Volkskulturen, am Mozartplatz, vor dem Heimatwerk am Residenzplatz, in der Franziskanergasse, am Kajetanerplatz, beim Café Tomaselli am Alten Markt sowie an der Staatsbrücke.

Weiters stehen solche Bäume bei den Stille-Nacht-Museen in Arnsdorf, Oberndorf, Hallein, Mariapfarr und Wagrain, beim Pulvermacher-Museum in Elsbethen, bei der Firma Schwaiger in Saalfelden sowie auf Dorfplätzen in Henndorf, Vigaun und Unken.