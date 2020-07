Paul Weller lässt sein Album "On Sunset" dunkel beginnen - und dreht dann trotzdem ein kräftiges Licht auf.

Dass in den vergangenen Monaten das Glitzern der Discokugeln mitsamt all seinen Versprechungen der Lebensleichtigkeit von den Tanzflächen verschwunden ist, treibt nicht nur Clubbesitzer in existenzielle Nöte. Mit einer bangen Frage lässt auch Paul Weller sein aktuelles Album "On Sunset" ...