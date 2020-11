Die kleine Form bringt eine große Stimme neu zur Entfaltung

Ihr Salzburg-Gastspiel verhinderte der Lockdown. Die hohe Kunst des Liedgesangs zelebriert Elīna Garanča aber auch auf CD.

Liederabende sind mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen nur bedingt vereinbar. Zwei Mal hätte Elīna Garanča morgen, Freitag, im Großen Saal der Stiftung Mozarteum in Salzburg - und danach in Graz und Wien - ihre große Stimme in den Dienst der kleinen, feinen Kunstform des Liedgesangs stellen sollen. Über die gesundheitlichen Effekte ihrer Österreich-Gastspiele in Zeiten von Staatstrauer lässt sich angesichts des Veranstaltungsverbots nur spekulieren.

Ist es Zufall, dass gerade im Jahr des pandemiebedingten Hausarrests Garančas erste CD-Einspielung von Klavierliedern erscheint? ...