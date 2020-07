Die SN trafen den Salzburger Bassisten und Posaunisten Gernot Haslauer zu einem Gespräch über seine Arbeit, die Proben im "Jedermann"-Ensemble und die Kraft der Musik.

Es ist früh am Morgen. Musiker Gernot Haslauer empfängt uns in seiner Wohnung in Salzburg-Aigen. Am Vorabend stand der 39-Jährige noch im Johanneskeller auf der Bühne, in ein paar Stunden geht es für ihn schon weiter mit den Proben für ...