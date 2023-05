Die lange verkannte Mutter Mozarts kommt zu Würden

Hatte Wolfgang Amadé Mozart "das Fäkale" von seiner Mutter? Ein Buch rückt diese impertinente Behauptung zurecht.

Obgleich Wolfgang Amadé Mozart nie in St. Gilgen gewesen ist, wird der Ort als "Mozart-Dorf" vermarktet, hat "Mozart-Brunnen" und "Mozart-Haus". Dass dies passt, liegt an Mozarts Schwester Maria Anna, die hierher geheiratet hat, und an dessen Mutter Anna Maria, die hier geboren worden ist. Wie diese unterschätzt und gar verhöhnt worden ist, gipfelte in einer Mozart-Biografie der 1950er-Jahre, in der es hieß, Wolfgang habe die Musikalität vom Vater und das Fäkale von der Mutter. Wie impertinent und falsch dies ist, ...