Die Liebe durchbricht jeden Panzer

Puccinis "Turandot" in der Regie von Claus Guth stieß an der Wiener Staatsoper auf Protest, das Ensemble wird aber gefeiert.

Das mögen "die Wiener" gar nicht, wenn sich jemand gänzlich über ihre Erwartungen hinwegsetzt. Beim Fußball genauso wie in der Staatsoper, und so sah sich Regisseur Claus Guth nach der Premiere von "Turandot" am Donnerstag einem Buhgebrüll gegenüber. Dabei hatte er eine Art "Wiener Fassung" erarbeitet und Puccinis Partitur durch die Brille Sigmund Freuds studiert.

Dass Claus Guth gerne psychologisiert und alles Ablenkende von der Bühne räumt, ist üblich. Aber dass er ausgerechnet dem Exotenschinken "Turandot" jegliche Chinoiserie vorenthält, trieb wohl die "Steinbruch-Fraktion" im Publikum auf die Barrikaden. Lieber begeistert man sich an der Ausstattung wie im Vorjahr in St. Margarethen bei der Cirque-du-Soleil-artigen Produktion im Prunkpalast. Auch das gigantische Massenspektakel von Arturo Marelli auf dem Bodensee ist unvergessen.

Und dass man in Verona oder in der New Yorker Met im Jahr von Puccinis 100. Todestag, 2024, bei "Turandot" auf die opulenten Ausstattungsorgien von Zeffirelli zurückgreift, ist klar. Nichts dergleichen nun in der Wiener Staatsoper, wo Guth die Eisprinzessin in die Traumatherapie schickt und zu Mitgefühl einlädt für das Opfer, das zugleich zur Täterin wird.

Ob Hofstaat oder Henkersknechte und natürlich die Hundertschaften der Untertanen: Es sind lauter Playmobil-Figuren in der gleichen Ausstattung, rötliche Scheitelperücke, Brille, grünlicher Anzug. Und sie bewegen sich auch wie Spielzeugfiguren.

Dass Prinzessin Turandot den Brautwerbern drei unlösbare Rätsel stellt und deren Köpfe sammelt, beschäftigt die Bürokratie des Terrorregimes. Es gibt Akten, die Köpfe werden gewogen und in Kästchen gesammelt. In dieser grotesken Welt taucht nun Calàf auf, trifft nicht nur auf seinen Vater, den gestürzten Tatarenkönig Timur in Begleitung der Sklavin Liù, sondern verliebt sich auch spontan in die Prinzessin. Oder besser: wie Tamino in ein Bildnis, denn Turandot sieht er in einer übergroßen Projektion an der Wand. Und Projektion bleibt auch ein Stichwort für die Regie.

Der zweite Akt führt direkt in das Schlafzimmer der Prinzessin, ein sichtlich gequältes Wesen, umgeben von Puppen. Hier erfährt Calàf vom Sinn der Hinrichtungsserie, eine Art Rache für eine Vorfahrin. Aber Calàf/Guth/Freud sehen mehr dahinter. Turandot ist selbst Opfer, aber ist sie zu heilen? Calàf löst die Rätsel und gibt der widerstrebenden Prinzessin eine Chance: Sie müsse seinen Namen erfahren. Es folgt eine Nacht des Schreckens samt dem Opernhit "Nessun dorma". Turandot quält eigenhändig die Sklavin Liù, die sich lieber ersticht, "aus Liebe", als Calàf zu verraten. Das macht doch alle betroffen.

Nun schreitet Calàf zur Therapie, küsst die Prinzessin und liefert sich aus, indem er seinen Namen nennt. Kurz scheint das Wagnis fehlzuschlagen, doch nein: Happy End! Turandot hat die Liebe entdeckt. Giacomo Puccini hinterließ "Turandot" unvollendet, Franco Alfano ergänzte einfühlsam. Dieses Finale wird zumeist gekürzt, was zu einem abrupten Ende führt. In Wien riskiert man die Fassung "Alfano 1". Das bedeutet für das Liebespaar Arbeitszeitverlängerung, was man als Publikum bei den beiden Superstars Asmik Grigorian und Jonas Kaufmann gerne in Kauf nimmt.

Diese Besetzung ist natürlich der Glanzpunkt. Jonas Kaufmann ist kein Schmetter-Tenor wie Pavarotti, aber er legt seine Kräfte klug an und die Zurückhaltung passt gut zur Rollenzeichnung. Selbst das "Nessun dorma" verströmt Sensibilität. Asmik Grigorian wiederum zeigt als zartes Wesen in Weiß mit hüftlangen Locken anschaulich eine persönliche Entwicklung. Ihr ungemein farbenreicher Sopran besitzt auch metallische Facetten, und dass beide fabelhafte Darsteller sind, prägt die Produktion. Mitunter hat man das Gefühl, dass Claus Guth daraus zu wenig Kapital schöpft.

Jonas Kaufmann wird gefeiert, aber wirklich bejubelt werden Asmik Grigorian und mit ihr Kristina Mkhitaryan als tragisch liebende Liù, eine Entdeckung. Das Commedia-Einsprengel der drei Minister (Martin Häßler, Norbert Ernst, Hiroshi Amako), die beim Feierabendbier vom Biedermanndasein träumen, wirkt aufgesetzt. Gut sind Jörg Schneider als Altoum und auch Dan Paul Dumitrescu als Timur. Im Orchestergraben wird Puccini in all seiner Pracht ausgerollt, Routinier Marco Armiliato bündelt effektvoll die Kräfte, auch der gesichtslose Staatsopernchor ist stark im Einsatz. Dass die eisenverstärkte Tür aus der Berggasse 19 Guth inspirierte, kann man im Programmheft lesen und weniger auf der kahlen Bühne (Étienne Pluss) sehen. Eine Therapiestunde war es auf jeden Fall.