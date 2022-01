Die Musik wird es krachen lassen

Die "Resonanzen" erinnern mit Konzerten an legendäre Festlichkeiten.

Was von legendären Festen an Musik erhalten ist, bringt das Wiener Konzerthaus im heurigen Festival "Resonanzen" zum Klingen. Obwohl seit je raffiniert kuratiert, wird im Abschlusskonzert eines der gängigsten Werke der Klassik gespielt: Georg Friedrich Händels "Feuerwerksmusik", mit der in London 1749 ein Friedensschluss gefeiert worden ist. Etwas so Populäres passe sonst nicht ins Programm der "Resonanzen", gesteht Kurator Peter Reichelt. "Aber in diesem Kontext passt fast nichts besser."

Der Kontext heißt "In Feierlaune", was insofern fast eine ...