Die Musikerin Eli Preiss lässt Grenzen verschwimmen

Die Wienerin gilt als eine der vielversprechendsten Newcomerinnen und tritt am Freitag in Salzburg auf.

Noch immer haben es Frauen in der Rap-Szene schwer. Die Strukturen sind mehrheitlich männlich dominiert, frauenfeindliche Texte und Sexualisierung gehören zum Tagesgeschäft. Die Branche hat sich in den letzten Jahren allerdings weiter zum Positiven entwickelt. Ein Grund: Es fehlt auch in Österreich nicht an talentierten Hip-Hop-Künstlerinnen. Eli Preiss ist eine davon.

Das Erfolgsgeheimnis der Wienerin? Auf den ersten Blick gegensätzlich wirkende Komponenten ohne Schwierigkeiten miteinander zu vereinen. So reihen sich in Preiss' Liedern popkulturelle Referenzen und Anglizismen nahtlos ...