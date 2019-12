Die Ode an die Freiheit bereitet wieder Freude

Andris Nelsons, Dirigent des Neujahrskonzerts 2020, wagt sich an Beethovens Neunte.

"Freiheit, schöner Götterfunken": Dieser kleine, aber entscheidende Eingriff in Schillers "Ode an die Freude" prägte die vielleicht populärste Interpretation von Beethovens Symphonie Nr. 9, op. 125. Am Christtag jährt sich zum 30. Mal Leonard Bernsteins Auftritt in Berlin, der 1989 mit Musikern aus West und Ost den Fall des Eisernen Vorhangs zelebrierte. In aller Seelenruhe - 82 Minuten Gesamtdauer - lotete Bernstein den emotionalen Gehalt des Werks aus und schenkte der Welt ein historisches Dokument. Für viele Menschen hat sich diese Ode an die Freiheit - die ARTE-Mediathek gewährt bis Juni ein Wiedersehen - als Soundtrack zum Mauerfall eingeprägt.

Zu Weihnachten 2019 ist die Freiheit in Europa zwar politische Realität. Umschlungen sind die Millionen aber kaum. "Alle Menschen werden Brüder": Daran mangelt es in Zeiten der Visegrád-Staaten und des Brexit. Wie auch die gesamteuropäische Idee braucht Beethovens Neunte immer wieder neue Impulse. Andris Nelsons hat sich der Aufgabe gestellt, die neun Symphonien mit den Wiener Philharmonikern einzuspielen. Höhe- und Endpunkt bildet die Neunte, deren Interpretation der musikalische Ziehsohn des kürzlich verstorbenen Mariss Jansons markante Gestalt verleiht. Anders als Christian Thielemann in seiner Wiener Beethoven-Integrale vier Jahre zuvor wählt Nelsons nicht den romantisch-vollmundigen Blickwinkel, vielmehr präsentiert der 41-Jährige das Werk als eines des Übergangs: klassizistisch-trockener Gesamtklang, durch den - wie im Oboensolo im Trio des zweiten Satzes - freilich immer wieder die Klangschönheit der Wiener Philharmoniker durchschimmert. Gerade das so vielgestaltige Scherzo gelingt durch die moderate Tempowahl organisch wie selten.

Zwar vergisst Nelsons bei aller Liebe zur packenden Dramatik, dem Adagio das Sinnliche mit auf den Weg zu geben. Doch der Schlusschor ist wieder ein Muster an fein ausgeloteter Dynamik und Transparenz. Letztere führt dazu, dass man die Solisten Camilla Nylund, Gerhild Romberger, Klaus Florian Vogt und Georg Zeppenfeld gemeinsam mit dem Wiener Singverein in aller Wortdeutlichkeit die Freude beschwören lässt.

Die Chemie zwischen Nelsons und dem Orchester stimmt jedenfalls. Einem erfolgreichen Neujahrskonzert-Debüt 2020 scheint nichts im Wege zu stehen.

CD: Symphonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven. Wiener Philharmoniker, Andris Nelsons, DG/Universal.