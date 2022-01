Die Pandemie legt ein ganzes Orchester lahm

Zwei Omikron-Fälle vernichten das Debüt der Würth Philharmoniker.

Solisten werden immer wieder plötzlich krank. Aber dass ein Orchester absagt? Diese Novität bescherte Covid-19: Am 31. Dezember gab die Salzburger Kulturvereinigung bekannt, die Würth Philharmoniker könnten für 1. Jänner nicht anreisen. Zwei Musiker seien positiv auf Omikron getestet, ein Großteil des Orchesters müsse in Quarantäne. Die Philharmonie Salzburg und Elisabeth Fuchs packten diese Gelegenheit, um mit einem famosen Pianisten wie Lars Vogt zu spielen. Nach dem Silvesterkonzert in Zell am See verbrachten die rund 50 Musiker eine lange Vormittagsprobe ...