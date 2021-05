Die Risikogruppe ist zurück: Im Arkadenhof wird wieder gespielt

Salzburger Konzertreihe startet am Pfingstsonntag und sucht Unterstützer.

Einen treffenderen Namen hätte es für ein neu gegründetes Bandprojekt im vergangenen Sommer kaum geben können: Als Risikogruppe traten die Salzburger Musiker Robert Kainar, Klaus Kircher und Stefan Schubert 2020 an, um dem Musikleben nach dem ersten Lockdown wieder auf die Beine zu helfen. Gemeinsam mit dem Gastronomieduo Silvia Löcker und Peter Lammer vom Johanneskeller machten sie den Arkadenhof des Priesterhausseminars zum Spielort einer spannenden Konzertreihe mit wechselnden Gästen. "Die Durststrecke hat ein Ende. Wir starten!", heißt es auch jetzt auf der Internetseite des Projekts Arkadenkultur. Am Pfingstsonntag (19 Uhr) will die Risikogruppe, erweitert um den Tastenkönner Markus Marageter, das erste Konzert spielen. Um die Konzertreihe auch heuer wieder wöchentlich planen zu können, seien neben Eintrittsspenden auch Unterstützer gesucht. Informationen zum Programm sowie zu den Anmeldemöglichkeiten finden sich auf der Seite Arkadenkultur.jimdosite.com