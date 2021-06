Die Stadt als ewige Bühne: Wie Salzburg sich in Szene setzt

Von komischen Patern zu Max Reinhardt und Karajan: In Salzburg wird das "Werden einer Musikstadt" in einer zweitägigen Tagung beleuchtet.

In den Augen des Festspielgründers Max Reinhardt war die ganze Stadt ohnehin eine einzige Bühne. Aber was macht Salzburg zu einer Stadt der Inszenierungen? Welche ihrer kulturellen Eigenschaften sind so prägnant, dass man sie nicht nur ausschildern, sondern sogar exportieren könnte?

Wenn Forscherinnen und Forscher diese Woche bei einer großen Tagung des Arbeitsschwerpunkts für Salzburger Musikgeschichte das "Werden einer Musikstadt" aus vielen Blickwinkeln beleuchten, wird es freilich auch um die Vision gehen, die Max Reinhardt nach seiner Flucht ...