Die wahren Leiden des Ed Sheeran: Das neue Album blickt ins finstere Herz der Musikmaschine

Ed Sheeran ist ein Superstar. Aber auch denen kommt das Leid des Lebens unter - und wird dann zum Album.

Ein bisschen hofft man. Tut man immer im Pop! Ist nicht in jeder dunklen Sache ein Spalt, durch den ein Licht hereinkommt? Leonard Cohen hat das behauptet. Und Cohen war einer, der sich in düsteren Winkeln des Lebens bestens auskannte. Von Ed Sheeran war das bisher nicht bekannt. Der Mann kann allein mit Gitarre riesige Arenen zum Weinen bringen - aus Glückseligkeit darüber, dass man in seinen Songs das eigene Leben mitfühlen kann oder es zurücklässt für ein paar Minuten. ...