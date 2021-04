Die Wüste lebt! Jazzfest in Saalfelden

Kein verkürzer "Weekender", sondern ein volles Programm: Das Jazzfestival Saalfelden will heuer voll zurückkehren.

So viel steht fest. Das 41. Jazzfestival Saalfelden findet statt. Vom 16. bis 22. August. Also nicht in abgespeckter Version als sogenannter "Weekender" wie 2020. Nein. Die Devise lautet: "Volles Programm!"

Das bedeutet konkret: 60 Konzerte. Die ersten finden bereits am Montag (16.8.) statt. Auf Almen und im Rahmen musikalischer Wanderungen. Die haben schon Tradition. Ab Donnerstag, 19.8., wird dann wieder mit den Short Cuts das Kunsthaus Nexus bespielt. Weitere Schauplätze: Die Buchbinderei Fuchs als Ort kleiner, feiner ...