"Don Carlos" in der Staatsoper: Machtpolitik überrollt die Liebe

Peter Konwitschnys Inszenierung von "Don Carlos" wirkt nicht mehr so radikal wie früher - und Jonas Kaufmann gab Verdi-Debüt in Wien.

Ein bisserl Covid-19 ist immer. Das stürzt auch die Wiener Staatsoper in Umbesetzungsstress, da hat es das Publikum mit Maskenpflicht bis zum Sitzplatz vergleichsweise ruhig. Nur die Begeisterung sollte dosiert sein, und neuerdings schützt Plexiglas den Orchestergraben vor Jubel-Aerosolen aus der ersten Reihe und dem Mittelgang, der gern von lautstarken Staranbetern verstellt wird.

Der Dirigent Bertrand de Billy ist wieder im Haus am Ring zurück und musste gleich spontan in "Elisir d'amore" aushelfen. Am Sonntag stand er wie ...