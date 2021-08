Donaufestwochen Strudengau: Bläser rufen in die Festspielstadt

Mit Barockmusik profilieren sich die Donaufestwochen im Strudengau.

Ein Trommler schreitet durch die belaubten Arkaden und tritt herein in den Renaissance-Hof von Schloss Grein. Zu seinen Schlägen intonieren fünf Bläser einen Marsch - so exquisit, dass diese Musik, wäre dazu jemand marschiert, ein festliches Schreiten erzwungen hätte. Sogar: Zu den feinen Tönen von zwei Oboen, Fagott und zweier erstaunlich melodiös eloquenter Hörner hätten die Schritte zierlich werden müssen. "In sauberer Montur" lautete der Titel dieses Bläserkonzerts, mit dem am Freitagabend die Donaufestwochen im Strudengau eröffnet wurden.

...