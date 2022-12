Dorfmeister, Krainer und Obermaier: Im Club scheint auch nachts die Sonne

In den 1990er-Jahren eroberten Sounds aus Wien die Welt. Richard Dorfmeister arbeitet mit alten und neuen Weggefährten an einem Update.

Es ist kalt, neblig und wie so oft nach Büroschluss auch stockfinster. So fühlt sich Österreich Anfang Dezember an. Die Klänge im Ohr lassen indes die Sonne aufgehen: Rio, 30 Grad, Flip-Flop-Wetter. Die Bässe wummern, der Disco-Beat schiebt vorwärts und das gute alte Fender Rhodes erzeugt wohlig tremolierende Wellenbewegungen.

"Canita brava" heißt die EP, deren Grooves und Sounds trotz anregender Disco-Tempi jene lässige Grundstimmung vermitteln, mit der in den 1990er-Jahren der Wiener Sound die Welt eroberte. Kruder & ...