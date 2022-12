Drei Generationen feiern Joseph Mohr

Zum 60. Mal erinnert ein Gedächtnissingen in Wagrain an den Dichter von "Stille Nacht". Gründerin Charlotte Hutter gibt mit ihrer Hausmusik den Ton an.

Wenn Weihnachten naht, dann ebbt die Flut an Adventsingen und Hirtenspielen in Stadt und Land Salzburg langsam ab. In Wagrain hingegen steht ein musikalischer Höhepunkt erst bevor: Am Stefanitag versammelt das Josef-Mohr-Gedächtnissingen Musikgruppen und Vokalformationen im Dienste einer musikalischen Feiertstunde. Der Textdichter des weltbekannten Weihnachtsliedes "Stille Nacht" war elf Jahre als Vikar in der Ennspongauer Gemeinde tötig und fand dort 1848 seine letzte Ruhe. "Mein Mann und ich waren der Meinung, dass Joseph Mohr im Vergleich zum Komponisten ...