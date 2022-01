Drei Landesmuseen wachsen in den Himmel

Die Landesmuseen in Wien, Tirol und Salzburg realisieren epochale Ausbauten.

Drei österreichische Landesmuseen wachsen insofern in den Himmel, als sie über Aus- und Umbauten in Ausmaß, Inhalt und Vermittlung neue Dimensionen erreichen. Die Investitionen enthüllen Größenordnungen: Das Salzburg Museum wird bis 2026 um knapp 40 Millionen Euro den zweiten Hof der Neuen Residenz erschließen, damit dort die Dependance des Wiener Belvedere einziehen kann. Weiters wird die Orangerie im Mirabellgarten für Panoramamuseum samt Welterbezentrum adaptiert und in Hellbrunn wird ein Sound-of-Music-Museum eingerichtet.

Das Tiroler Landesmuseum wird bis 2023 das ...