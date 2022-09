Drei markante Frauenstimmen an einem Abend

Im Rockhouse sind drei Liedermacherinnen aus Salzburg zu erleben.

Reichlich Frauenpower versammelt am kommenden Mittwoch ein Konzertabend im Rockhouse. Drei Salzburger Liedermacherinnen präsentieren ihr aktuelles Schaffen. Konzipiert hat das Konzertformat Mel Mayr. Die Sängerin hat nach einer achtjährigen (Solo-)Schaffenspause - als Bassistin bei den Helmut Bergers war Mel aktiv - im Mai ihre jüngste EP "Inhale, Exhale" mit prägnanten Akustik-Songs veröffentlicht. "Anstatt eines klassischen Release-Konzerts entschied ich mich dafür zu zeigen, was die weibliche Musiklandschaft Salzburgs so zu bieten hat", erzählt Mel.

Dazu hat sie sich zwei ...