Drummer Valentin Wegscheider verlässt Wanda

Schlagzeuger Valentin Wegscheider trommelt künftig nicht mehr für Wanda. Er verlasse die Band "in beidseitigem Einvernehmen und in Freundschaft", ließ er via Instagram wissen. Die Begründung: In diesem Jahr sei sehr viel passiert, er brauche Zeit, "um alles zu verarbeiten". Konkret nannte der Drummer den Tod seines Vaters und der einer ihm sehr nahestehenden Tante. Wanda reagierten auf den Post mit "Amore".

Wegscheider (1.v.r) braucht Auszeit

Wegscheider war Gründungsmitglied der Band, stieg aber vor dem großen Durchbruch der Gruppe aus - um ab 2020 erneut die Drumsticks für Wanda zu schwingen. Wanda geben am 22. Dezember in der Wiener Stadthalle ein Weihnachtskonzert.