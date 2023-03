Durch eine Welt, in der das Hirn zubetoniert ist

Wo schlägt das Herz der Querschläger? "(((Echo)))", das 18. Album der Lungauer Dialektband, gibt eine ganz deutliche Antwort.

"Brauchst nid dauand Trübsal blas'n, ziahch nid so an Fotz." So ein Vers taugt als Gegenmittel zur wabernden Grunddepression, die in der Welt um sich greift. Eine beschwingte Ziehharmonika treibt die Zeilen an. Dann reißt ein Saxofonsolo den Himmel auf. Gleich mit dem ersten Song auf dem neuen Album "(((Echo)))" machen die Querschläger klar: Trotz allem hilft die Resignation am wenigsten. Also lassen die Querschläger, seit 33 Jahren Chronisten von Land und Leuten, ihr 18. Album mit einem Lachen beginnen. ...