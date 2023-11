Das Bob-Dylan-Archiv gibt eine Biografie heraus: "Mixing Up the Medicine" ist opulent, vielstimmig und rätselhaft wie der Songdichter selbst.

The Band: Rick Danko, Robbie Robertson, Bob Dylan, Richard Manuel, Garth Hudson, Levon Helm (v. l. n. r.) 1974.

Bob Dylan in den 1960er-Jahren.

Der eine, der so viele ist oder in dem so vieles ist. Mit diesem Satz lässt sich das Werk von Bob Dylan recht gut fassen - oder eben nicht. Das Werk wuchert und mäandert im gleichen Maß, wie sein Schöpfer ...