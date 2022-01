Eigenproduktion der Bachgesellschaft fällt der Omikronwelle zum Opfer

Zwei Solisten sind bereits positiv getestet, das Risiko eines Clusters auch im Chor und im Orchester hoch: Die Salzburger Bachgesellschaft entschied sich dazu, die Aufführung des Caldara-Oratoriums "Assalonne" abzusagen.

Es sollte ein kleiner Höhepunkt im Jahresprogramm der Salzburger Bachgesellschaft werden: 40 Orchestermusiker und Chorsänger aus Salzburg sollten am 22. Jänner gemeinsam mit internationalen Solisten das Oratorium "Assalonne" von Antonio Caldara aufführen. Doch die aufwendige Eigenproduktion avancierte in Omikron-Zeiten zum Sorgenkind. Die Bachgesellschaft entschied sich dazu, die Aufführung abzusagen, wie Leiter Virgil Hartinger am Mittwoch den SN bestätigte.

Zwei der Solisten sind bereits positiv auf Corona getestet worden. Der isländische Bariton Oddur Jónsson etwa muss zehn Tage in ...