Ein bisschen Dings und Luftballons - Songs gegen den Krieg

Mit Popsongs auf dem Kreuzweg der Menschheit - etwa da, wo wir alle miteinander das dritte Mal fallen.

"Ins Gras werd' ma beiss'n, ob's uns schmeckt oder nicht. Alles, alles geht vorbei, durch die Pershing zwei." In diesen Zeilen singt die Angst mit. Aber vorher muss man den Spätergeborenen etwas erklären: Was es war, das da alles vorbei, also untergehen ließ. Die "Pershing II" war eine atomare Mittelstreckenrakete. Durch den sogenannten NATO-Doppelbeschluss von 1979 sollten diese Raketen in Westdeutschland stationiert werden. Und nicht nur Ludwig Hirsch, der auf die Melodie des Schlagers "Marmor, Stein und Eisen bricht" seine ...