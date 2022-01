Ein digitaler Zwilling für jeden Popstar: Die Abbatare sind nur der Anfang

Während ABBA ihre ewig jungen Abbilder auf Tour schicken, tüfteln Experten längst an virtuellen Stellvertretern für jeden Popstar.

Ihr Album hat vor zwei Monaten Verkaufsrekorde aufgestellt. Jetzt läuft der Kartenverkauf für die Konzertreihe auf Hochtouren. Die Arena, die eigens dafür im Londoner Queen Elizabeth Olympic Park gebaut wird, ist fast fertig. Und das Angebot an Terminen zeigt, mit welcher Nachfrage die schwedische Band ABBA für ihre Comebackkonzerte rechnet: Von Mai bis Dezember ist die große "ABBA Voyage" in London anberaumt, an den Wochenenden sogar mit zwei Shows hintereinander.

Die Gefahr, dass die schwedischen Poplegenden bei einem ...