Ein Ende auf Wienerisch und eine "riesengroße Freude"

Franz Welser-Möst dirigierte das Saisonfinale der Wiener Philharmoniker und erzählt über Pläne in Salzburg und Cleveland.

Man kann sich an vieles gewöhnen in Zeiten wie diesen, aber an eines nicht: dass im Goldenen Saal des Musikvereins "gefühlt" mehr Musiker auf der Bühne sitzen als Leute im Saal. Sogar wenn das Konzert als "ausverkauft" gelten kann, bei ...