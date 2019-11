Ein Ensemble hat ausgespielt

"die reihe" hat nach sechs Jahrzehnten ihr letztes Konzert gegeben.

Es endete so wie einst begonnen: mit einem Auftritt im Wiener Konzerthaus. Am 22. März 1959 präsentierte sich das im Jahr zuvor gegründete Ensemble "die reihe" erstmals der Öffentlichkeit. Nach sechs Jahrzehnten der Pionierarbeit und des Einsatzes für die Neue Musik ist nun Schluss. Am Sonntag gab die vom Ehepaar Cerha und Kurt Schwertsik gegründete Formation beim Festival Wien Modern ihr letztes Konzert.

Damit endet eine Epoche der Neuen Musik. "die reihe" brachte die während Ständestaat und Nationalsozialismus fast inexistent Zweite Wiener Schule um Arnold Schönberg, Anton Webern und Alban Berg wieder auf die Bühnen Wiens. Das war keine leichte Aufgabe: So kam es in den 1960ern zum Konflikt mit dem neuen Konzerthaus-Chef Peter Weiser, was zum zeitweiligen Auszug aus der Institution führte. Nach Jahren des Exils holte Weisers Nachfolger Hans Landesmann das Ensemble mit seinem Antritt 1978 zurück an seinen Ursprungsstandort, wie sich "die reihe"-Proponenten rund um den 93-jährigen Friedrich Cerha und den 84-jährigen Kurt Schwertsik am Sonntag in einer Gesprächsrunde vor dem Abschiedskonzert erinnerten.

"Dass wir den Skandal inszeniert hätten, um, wie von Böswilligen behauptet, Aufmerksamkeit für ,die reihe' zu erregen, war nicht der Fall", schreibt Gertraud Cerha in ihrem finalen Essay zur Geschichte der "reihe". Dass man allein mit der Programmauswahl manch zartes Gemüt provozierte, ist allerdings längst Geschichte, wie sich am Sonntag im Mozart-Saal zeigte. So schlugen die beiden letzten "reihe"-Leiter, HK Gruber und Christian Muthspiel, zum Adieu einen Bogen über die Arbeit des Ensembles in sechs Jahrzehnten. Darunter fanden sich mit Edgard Vareses "Integrales" und Anton Weberns "Sechs Stücken für Orchester" auch zwei Werke, die man zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Bühne gebracht hatte. Ihnen zur Seite gesellten sich Friedrich Cerhas "Bruchstück, geträumt" mit seinem zarten Flageolett-Teppich und die Uraufführung von Karl Schwertsiks "4 Kinder - Toten - Lieder", dank ihrer infantilen Lebensfreude mit melancholischer Grundierung zwischen Chick Coreas "Children's Songs" und Mahlers "Kindertotenliedern" stehend. Als letztes Stück spielte die legendäre Formation Kurt Weills Suite der "Dreigroschenoper", nach betulichem Anfang alsbald ornamental umspielt und zum Finale hin furios. Dem folgten Standing Ovations.

Quelle: SN, Apa