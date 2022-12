Ein Grieche wird Chefdirigent an der Oper Graz

Vassilis Christopoulos folgt ab Herbst 2023 auf Roland Kluttig. Der griechische Dirigent hat bereits erfolgreich am Haus dirigiert.

Athen, Konstanz, Graz: Nach seinen leitenden Funktionen im Staatsorchesters Athen und der Südwestdeutschen Philharmonie wird Vassilis Christopulos ab Herbst 2023 Chefdirigent an der Oper Graz. Der Posten wurde vakant, weil Chefdirigent Roland Kluttig nach zwei Jahren das Haus verlassen wird.

Sein Nachfolger ist kein Unbekannter in Graz: Vassilis Christopoulos hat im Frühling bereits Hans Werner Henzes Ballett "Undine" am Haus dirigiert. "Gleich in der ersten Probe für die sehr anspruchsvolle Partitur habe ich eine besondere Verbindung zu den ...