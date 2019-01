Ein Hollywood-Star veredelt das Beethovenjahr

Christoph Waltz inszeniert 2020 "Fidelio" in Wien - und will etwas über die Musik lernen.

Woody Allen reicherte Puccinis "Gianni Schicchi" mit hintergründigem Humor an, Werner Herzog wagte sich am Grünen Hügel Bayreuths ans Wagner-Heiligtum "Lohengrin". Gerard Mortier setzte auf Michael Haneke, um zwei Drittel der Da-Ponte-Trilogie Mozarts neu zu beleuchten. Die Liste an großen Filmschaffenden, die auf Opernbühnen ihre Spuren hinterließen, ist lang. Erst im Vorjahr debütierte Karl Markovics als Opernregisseur bei den Bregenzer Festspielen.