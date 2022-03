Ein junger Finne erweitert das Bild von Sibelius

Dirigent Klaus Mäkelä legt mit dem Oslo Philharmonic Orchestra eine Einspielung sämtlicher Symphonien des finnischen Komponisten vor.

Was der Ukraine derzeit widerfährt, erweckt im hohen Norden schauderhafte Erinnerungen. Finnland litt zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter einer "Russifizierung", die Besatzungsmacht schlug damals nationale Freiheitsbewegungen brutal nieder. In dieser Zeit komponierte Jean Sibelius Werke wie die Tondichtung "Finlandia", in der die Weiten der Landschaft und nordische Naturmystik in Klang verwandelt werden. Als Finnland 1919 seine Unabhängigkeit erlangte, galt Sibelius als Nationalkomponist. In den Konzertsälen Mitteleuropas hat vor allem sein Violinkonzert einen fixen Platz, der "Valse triste" dient als ...