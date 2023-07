Regisseurin Giulia Giammona und Dirigentin Anna Handler bringen "Das Kind und die Zauberdinge" von Maurice Ravel bei den Salzburger Festspielen zur Aufführung.

Welcher Elternteil hat das nicht erlebt? Ein Kind gerät in Rage und verwüstet in seiner Wut das Zimmer. Maurice Ravel verwendet dieses Szenario als Einstieg in eine faszinierende, kurze Oper. In "L'enfant et les sortileges" ("Das Kind und die Zauberdinge") ...