In der Ungewissheit fühlen sich die aktuellen Songs von Norah Jones aufgehoben.

Ihr Wohnzimmer war in den vergangenen Monaten recht leer, aber still war es nicht. Wie so viele andere Musikstars auch setzte sich Norah Jones während der Coronakrise immer wieder ans Klavier oder griff zur Gitarre und erfüllte übers Internet Songwünsche ...