Ein Reim, ein Beat und viel Know-How

Der Salzburger Nasihat ist in zwei Sprachen daheim. In Salzburg zeigt er, wie ein Rap-Song entsteht.

Wenn er rappt, ist heute meist die türkische Sprache seine erste Wahl. Einen Reim auf Gesellschaftsprobleme und Lebensfragen macht sich Nasihat aber nach wie vor auch in Salzburger Mundart gern: "Moch Dei' Ding weida, oba mit Leidenschoft", heißt es etwa auf der EP "Stilleben", die der Rapper 2022 veröffentlicht hat.

In der lokalen Szene hat der Weg des Salzburgers begonnen. Als Produzent stand Nasihat etwa hinter dem "Soizbuaga Rap", zu dem sich die HipHop-Protagonisten der Mozartstadt 2007 zusammentaten. Parallel machte er sich in der Türkei einen Namen: Etwa durch Produktionen mit dem Rap-Star Yener Çevik.

Den Ratschlag "Moch Dei' Ding" wird Nasihat in den kommenden Wochen aber auch im Rockhouse weitergeben: In einer mehrteiligen Workshopserie vermittelt der Rapper und Produzent HipHop-Wissen. Im ersten von drei Workshops (1. März) werden gemeinsam Reime geschrieben, im zweiten (16. März) Beats gebastelt und im dritten (26. April) werden aus dem erarbeiteten Material fertige Songs gemixt.

Nasihat selbst feilt heuer indes an einer EP, für die er mit HipHop-Pionier Flip vom Linzer Kollektiv Texta zusammenarbeitet. Einen Vorgeschmack könnte es geben, wenn er am Donnerstag (2. 3.) in der Reihe "101 Approved" auf der Rockhouse-Bühne steht: Mit einer Allstar-Mannschaft des Labels Tonträger Records.