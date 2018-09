Ein Ritter übt nicht, er spielt die E-Gitarre

"Guitar Driver" porträtiert den österreichischen Ausnahmegitarristen Karl Ritter, der einst in Ostbahns Chefpartie bekannt geworden war.

Leopold Karasek schwingt das Stromruder gewaltig. Er treibt die Band vor sich her, wie sich das für einen Leadgitarristen gehört. So schrieb er ab Ende der 1980er-Jahre an einem wichtigen Stück österreichischer Musikgeschichte mit. Leopold Karasek war Teil der Chefpartie, der Band von Ostbahn-Kurti. Gitarrist Karl Ritter war in die Kunstfigur "Prinz Karasek" geschlüpft.