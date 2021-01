Ein Tschik, daheim sein und am Radio sitzen: FM4 feiert Geburtstag online

Beim traditionellen FM4-Geburtstagsfest kehrt nach sieben Jahren die Band Ja, Panik zurück.

"Wenn du dich fühlst wie ein Tschick, der sich von selber raucht", singt Andreas Spechtl. Was für ein schön schauriges Bild für den Zustand im Lockdown. Oder so: "Wie ein Ich, das plötzlich ,Wir' schreit und ein Wir das jetzt ein ,Ich' braucht." Die Zeile stammt aus dem Song "Apocalypse or Revolution". Es ist das erste Lebenszeichen der Band Ja, Panik nach sieben Jahren. Im April wird auch ein neues Album der Band erscheinen. In den Nullerjahren machte das Quartett ...