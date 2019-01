Ein Wiener fasst im Exil die Apokalypse in Töne

Wer war Karl Weigl? Im Linzer Brucknerhaus erwacht die Musik des in Vergessenheit geratenen Komponisten zu neuem Leben.

Er war Korrepetitor von Gustav Mahler in Wien, Wilhelm Furtwängler oder George Szell dirigierten seine Symphonien. Dennoch zählt Karl Weigl zu jenen großen Künstlern, die in Vergessenheit gerieten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die Musik des Komponisten jüdischer Abstammung nicht mehr gespielt. Er konnte in die USA fliehen, starb aber 1949 im ungeliebten Exil.

"Weigls Biographie gehört zu den tragischsten Lebensgeschichten", erzählt Thomas Sanderling. Der deutsche Dirigent arbeitet daran, das Werk des Komponisten aus der Verborgenheit ans Licht zu führen. Sanderling hat Weigls fünfte Symphonie 2002 erstmals im Studio eingespielt. Am kommenden Sonntag wird er dieses Werk in Linz zur Europäischen Erstaufführung bringen. Das Brucknerhaus widmet Karl Weigl ein Konzertwochenende mit Kammermusik und Orchesterwerken. "Es ist für uns eine Verpflichtung, diese Musik zu spielen", betont Brucknerhaus-Chef Thomas Kerschbaum.

"Jede große Musik beruht auf schöpferischem Talent. Das hatte Weigl", sagt Sanderling. Diese Meinung teilte auch Leopold Stokows-ki, der 1968 in der Carnegie Hall die Uraufführung der Fünften dirigierte. Weigl schrieb diese Symphonie 1945, als der Niedergang des Dritten Reichs absehbar war, nannte sie aber die "Apokalyptische". Ein Satz trägt den Titel "Paradise Lost" - für Sanderling eine nur auf den ersten Blick seltsame Programmatik: "Weigl war zwar auf der Seite der Sieger, aber trotzdem wusste er, dass es sein Europa nicht mehr geben würde. Eine Rückkehr in seine alte Heimat ist ihm nicht mehr gelungen." Wie eine zweite Verbannung müsse es sich für ihn angefühlt haben, als nach dem Krieg die Serielle Musik zum Dogma erklärt wurde. In den USA habe sich der Komponist auch nicht wohlgefühlt, Lebensstil und Kultur seien ihm fremd geblieben.

Das Element der Entwurzelung, das Gustav Mahler oder Dimitri Schostakowitsch zur inneren Emigration bewog, kann Thomas Sanderling nachvollziehen. Der 78-Jährige ist in der Sowjetunion geboren, in die sein Vater Kurt Sanderling auf der Flucht vor den Nationalsozialisten emigrieren musste. "Mein Vater hatte auch eine Einladung an die New Yorker Met, aber kein Papier, das bestätigt, dass jemand für den Unterhalt sorgt. Die Lebensrettung war der Moskauer Rundfunk. Dort wurde er als Dirigent verpflichtet."

Weigl verkörpert in vielerlei Hinsicht eine "Welt von gestern", wie sie Stefan Zweig eindrücklich beschrieb. Der 1881 geborene Komponist gründete zwar gemeinsam mit Arnold Schönberg die "Vereinigung schaffender Tonkünstler", blieb der Avantgarde der Zweiten Wiener Schule aber fern. Das Bekenntnis zu Tonalität und rauschhaft-postromantischer Klangsprache machte seiner Karriere keinen Abbruch. Die bedeutendsten Interpreten ihrer Zeit führten Weigls Werke auf.

Dass diese Musik, ähnlich wie jene Mahlers oder Schostakowitschs, eine Renaissance erlebt, daran glaubt der in London lebende Dirigent fest: "Allein die fünfte Symphonie würde das lohnen. Ich hoffe, wir können in Linz einen ersten Schritt dazu setzen."

Konzert: Bruckner Orchester,

Thomas Sanderling. Linz, Brucknerhaus, 27. Jänner, 11 Uhr.