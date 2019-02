Ein Wiener Philharmoniker meistert Konzerte

Der junge französisch-russische Geiger Fedor Rudin habe am Freitag das Konzertmeister-Probespiel gewonnen, teilte die Wiener Staatsoper mit. Er trete die am 1. September frei werdende Stelle eines Konzertmeisters im Staatsopernorchester wie bei den Wiener Philharmonikern an. Diese haben nach dem Abschied von José Maria Blumenschein dann wieder vier Konzertmeister: Rainer Honeck, Volkhard Steude, Albena Danailova und Fedor Rudin. Dieser wurde 1992 in Moskau geboren und wuchs in Paris auf. Er studierte bei Zakhar Bron in Köln und bei Pierre Amoyal an der Universität Mozarteum Salzburg.