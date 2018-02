Das erste Album von DJ-Star Felix Jaehn: Ein Debüt als Leistungsbilanz.

Warum so kühl? Das fragt sich die Stimme, die über einer synthetischen Basslinie und einem zerrissenen Beat zu liegen kommt: "Ich weiß nicht, was Du beweisen willst. Komm wieder, wenn Du damit fertig bist, so cool zu sein", heißt es in der Single, die Felix Jaehn seinem vor wenigen Tagen erschienenen Debütalbum vorausgeschickt hat.