Ein Zaubermeister vergoldet Russlands silbernes Zeitalter

Pianist Daniil Trifonov widmet sich auf seinem neuem Doppel-Album den russischen Komponisten Prokofjew, Skrjabin und Strawinsky. Musik, die in einer europäischen Zeitenwende entstanden ist.

Eigentlich war man schon ein bisschen müde, am Ende des Festspielsommers. Doch das Solistenkonzert von Daniil Trifonov Ende August ließ das Publikum noch einmal gebannt die Ohren spitzen, so aufregend versenkte sich der Russe in die Klavierliteratur des 20. Jahrhunderts. Einen der Höhepunkte dieser Zeitreise bildeten die "Sarkasmen" von Sergej Prokofjew - ein widerborstiges, schroffes, kühnes Stück früher Moderne.

Die neueste CD-Einspielung des Klangmagiers unter den Pianisten unserer Zeit gewährt die Möglichkeit, diese Interpretation noch einmal zu erleben ...