Ein Zirkus im Espresso "Austropop" : Der Nino aus Wien und Ernst Molden in der Argekultur

Die fleißigen Songwriter Der Nino aus Wien und Ernst Molden bewegen sich in der ArgeKultur durch Manegen und finstere Gassen.

Ein Zigarette zündest sich Ernst Molden bei den Zugaben an. Das passt gut, denn da hängt dann ein bisschen von dem Hinterzimmer-Rauch und von dem Zirkusnebel im Raum, der perfekt zu den Lieder der vorangegangen knapp zwei Stunden passt. Molden sitzt in der ArgeKultur mit Nino aus Wien, zwei markante Stimme der heimischen Szene, zwei Gitarren - und viele Geschichten. Und Nino singt: "Und dann sitz i wieda im Espresso".

Seine Stimme, gedämpft und ein bisserl hatschert, passt ideal zu dem Song, mit dem einst Wolfgang Ambros eine graue, gelangweilte Stimmung im Wien der beschriebenen hat. Eine Stimmung, die auch in der Musikerlandschaft längst verschwunden ist. Doch der Austropop, einst aus klassischen Songwriting bei Georg Danzer oder Wolfgang Ambros gewachsen, klingt nach. Das passiert durch die Erinnerung an die alten Songs, aber es passiert seit zehn, 15 Jahren auch in einer neuen Generation, in der Molden und Nino aus Wien zu den fleißigsten Protagonisten gehören.

Ernst Molden und Der Nino aus Wien stehen in enger Beziehung zu den Songwriter-Klassikern des Austropop. Und auf die beziehen sie sich, wenn die beiden - auf mittlerweile rund 200 Konzerten - ganz persönlich ausgesuchte Perlen präsentieren. Ehrlich, gerade, mit einnehmendem, "g'fäultem Gesang", wie sie das nennen, und zwei Gitarren schaffen sie es, aus Danzers "Vorstadtcasanova" ebenso eine intensive Erfahrung zu machen, wie aus einem im Original viel zu glatt geschliffenen "Nachtflug" von Falco oder einer erdigen Version von dessen "Ganz Wien".

Sie widmen sich dabei Songs, die nicht schon zigfach ausgenudelt wurden. Meist sind es Songs, in denen ihre Urschöpfer auch von sich selbst etwas preisgeben. Das verbindet diese Songs mit dem eigenen Schaffen der beiden. Exemplarisch wird das beim "Praterlied" von Nino aus Wien, in dem er durch seine ehemalige Wohngegend streift und doch auch über das Lebensgefühl einer Generation singt.

"Unser Österreich" hieß das erste Album, das Mandl und Molden 2015 gemeinsam aufgenommen haben. Das Wienerische erweist sich dabei wie schon Jahrzehnte zuvor als weiche Sprache, ideal für jede Geschichte. Es klingt charmant und trotzdem gefährlich. Es lässt sich dehnen, ohne auf Verwegenheit und Abgründe verzichten zu müssen. Die Songs atmen, wie der ganze Abend in der ArgeKultur, die Luft der Hinterzimmer und finsteren Gassen, eines Lebens mit Musik und der Freude, diese Musik einem in der ausverkauften ArgeKultur außergewöhnlich konzentriertem Publikum vorzuspielen. Ein paar Mal wird es dann fast beschwingt. Dann geht es etwa mit Sigi Maron, den die meisten eher als lautstarker Polit-Songschreiber in Erinnerung haben werden, ganz sanft auf "De spur von dein nokatn fuass im saund".

Mandl und Molden mischen die Erinnerung an den Austopop an diesem Abend mit den Songs ihres neuen Albums. Für einen Film über Zirkusmacher Bernhard Paul haben sie den Soundtrack "Zirkus" geschrieben, auf dem sich - eh klar für die beiden Vielschreiber - mehr Lieder finden, als im Film untergebracht wurden. Zum ersten Mal haben die beiden für den Soundtrack gemeinsam neue Lieder komponiert.

Das Thema "Zirkus" erweist sich als ideal für die beide, weil sie sich in dieser Manege stets gekonnt zwischen Lachen und Weinen, zwischen Sehnsucht und Melancholie bewegen können, "Warad i a Clown" heißt einer der Songs, in dem es heißt: "Warad i a Clown, hätt i ka Vertrau'n in de Wöd". In dieser Grundstimmung bewegt sich der ganze Abend in der ArgeKultur. Bloß eines unterscheidet die beiden ganz grundsätzlich vom Clown-Dasein: Sie tragen keine Maske. Mandl und Molden bleiben ungeschminkt beim Blick in die Seelenlandschaften ihrer Randfiguren-Geschichten. Und ganz am Ende wird noch darin erinnert, dass dieser Abend wegen einer Erkrankung von Molden von der Adventzeit in den März verlegt werden musste. Sie enden mit einem Weihnachtslied, das die Idee eines bekifften Festes formuliert und das passiert mit einer selig eingewienerter Version von "Merry X-Mas, War Is Over" von John Lennon.

Alben: Unser Österreich (2015) und Zirkus (2021)