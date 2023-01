Eine Gitarre, die neue Welten erfand: Rock-Legende Jeff Beck gestorben

Ab den 1960ern gehörte der stets neugierige, aber auch komplizierte Jeff Beck als Innovator zu den besten Gitarristen der Rockmusik.

Immer wieder taucht der Namen von Jeff Beck in den Listen der besten Gitarristen auf den vorderen Plätzen auf. Seine Finger - laut der britischen Zeitung The Guardian auf sieben Millionen Englische Pfund versichert - taten immer wieder unerhört Neues und Innovatives. Er war ein Pionier des Jazz-Rock, er experimentierte mit verschiedenen Verzerrertechniken, schuf aus Fuzz- und Distortion-Sounds kunstvolle Effekte. Sein Stil ebnete den Weg für härtere Genres wie Psychodelic Rock und auch Heavy Metal. Am Mittwochabend wurde bekannt, dass ...