Eine märchenhafte Oper wird zum Albtraumtrip

Die Berliner Philharmoniker, ab 2026 zurück in Salzburg, bringen "Die Frau ohne Schatten" in Baden-Baden zum Funkeln.

In der ersten Pause fragt ein renommierter Kritiker den langgedienten Pressesprecher des Baden-Badener Festspielhauses, wie denn bitte all die Betten sich so oft und elegant über die Bühne bewegten. Tja, sagt Rüdiger Beermann, das sei eben die Magie des Theaters! Und in der Tat gibt es sehr viel Theatermagie und Bühnenzauber an diesem viereinhalbstündigen Abend. Dass das technische Personal sich einen Extraapplaus abholt, geht also voll in Ordnung!

Das Regieteam um Lydia Steier wiederum bekommt neben viel Jubel auch ein paar heftige Buhs. Steier reanimierte unlängst bei den Salzburger Festspielen ihre "Zauberflöte" und liefert seit Jahren zuverlässig mal starke, dann wieder flaue Arbeiten ab. Die "Frau ohne Schatten" bei den Osterfestspielen Baden-Baden bewegt sich überwiegend auf der tollen Seite. Wobei "toll" auch wortwörtlich zu nehmen ist. Ausgangspunkt ist ein (christliches) Jugendwohnheim. Oft sieht man die bereits erwähnten Betten samt ihren eher ruhigen Bewohnerinnen umherfahren. Ein junges Mädchen wirkt arg nervös und zeigt Auffälligkeiten, sie träumt, imaginiert, erinnert sich an eine sehr verrückte Geschichte mit realen sowie irrealen Figuren.

Der Kern der Oper von Richard Strauss und Librettist Hugo von Hofmannsthal ist eher simpel: des Kaisers Gattin hat keinen Schatten und kann darob keine Kinder bekommen. Ein armes Färberpaar kommt ins Spiel, der Färberin soll ihr Schatten abgeluchst werden. Die Handlung springt hin und her und her und hin, letztendlich geht alles gut aus. Bei Lydia Steier sieht die Chose etwas anders aus. Eine offenbar junge Mutter, die ihr Kind verloren hat, lebt im Heim und durchlebt das Ganze erneut, doch leider wird sie nicht glücklich. Während Kaiser und Kaiserin, Färber und Färberin hübsch ihren Liebesgesang über die Rampe schmettern, wühlt das Mädchen im Erdreich und man ahnt, Psychose nebst Tristesse bleiben.

Vorher jedoch fährt Lydia Steier mit ihrem Ausstatterteam (Bühne Paul Zoller, Kostüme Katharina Schlipf) die ganz große Show auf. Es gibt eine Unzahl von Effekten, mühelos, rasend schnell rauschen Bilder und Ideen vorüber, manchmal wirkt alles fast wie ein überdrehtes Musical, dann wieder sorgen an und in den Wänden drapierte Plastikbabys für Irritation. Steier scheint nicht immer einer stringenten logischen Struktur zu folgen, vielmehr geht sie mit großer Überwältigungsregiepranke ran.

Zu den Schauwerten gesellen sich erhebliche Hörwerte. Zuallererst durch Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker, derzeit noch das österliche Residenz-Orchester in Baden-Baden, bevor es 2026 zurück nach Salzburg geht. Petrenko lässt die mal kammermusikalisch tiefschürfende, mal in glänzenden, prachtvollem Tuttibombast schillernde Partitur in jeder Facette aufblühen, bietet dabei einen Spannungsbogen, gleichsam ein langsames Anwachsen von Farben, Wärme, Lautstärke über drei Akte hinweg. Sensationell Miina-Liisa Värelä als Färbersfrau, mit gleißenden Spitzentönen, warmer Mittellage, toller Tiefe. Elza van den Heever ist eine wuchtig erregte Kaiserin, Michaela Schuster eine solide Amme, Clay Hilley singt den Kaiser mit anfänglichen Mühen, dann zunehmend klar und eindringlich. Bisweilen an der vokalen Grenze agiert Wolfgang Koch als Färber.

Am 15. April wird die Produktion auf 3sat gezeigt und ist danach im Stream verfügbar. Hinschauen und hinhören!