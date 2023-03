Eine neue Stimme für Strauss

Rachel Willis-Sørensen lässt auf ihrem Soloalbum das Spätwerk erblühen.

Album: <Schriftwechsel14>„Strauss, four last songs“ von Rachel Willis-Sørensen, Sony Classical</Schriftwechsel14>

Sie besitzen Stimmbänder aus Stahl und stemmen sich in den Opern von Wagner oder Strauss einem riesigen Orchesterapparat entgegen: Die "Hochdramatischen" zählen zum Faszinierendsten, was die Opernwelt zu bieten hat. Behutsam müssen sich Sopranistinnen dieser Herausforderung annähern und den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel ins ganz schwere Fach finden. Einen Weg zurück in jugendlich-dramatischere Gefilde gibt es meist nicht.

Zu den begehrtesten Vertreterinnen der jüngeren Generationen zählt Rachel Willis-Sørensen. Marschallin und Ariadne hat die US-Amerikanerin bereits auf der ...