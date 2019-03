Mit "Beatrix Cenci" von Alberto Ginastera empfiehlt sich die Opéra national du Rhin in Straßburg endgültig für hohe Weihen.

Geht es in Spielplankonzepten nach Faktoren wie Risikobereitschaft, Repertoire-Neugier und kluge Kontexte, so kann die Opéra national du Rhin in Straßburg spätestens in dieser Saison, der zweiten der Intendantin Eva Kleinitz, als Oper des Jahres gehandelt werden. Ob Offenbach-Entdeckung, köstliches ...