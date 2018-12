Eine Sehnsucht belebt die Popmusik

Die Lust auf Live-Erlebnisse steigt, weil sich Musik aus dem Netz nicht angreifen lässt. Das zeigt eine Vielzahl an Konzertalben.

Das große Licht geht aus, und unzählige kleine Lichter beginnen wie auf Kommando weiß zu leuchten. Angespannte Erwartung löst sich in ein vertrautes Glücksgefühl auf: Nein, die Rede ist nicht von Weihnachten. Obwohl: Ein Glitzern in die Augen von Stars und Fans zaubert das hier gemeinte Ritual auch. Im Geschäft mit Popmusik, das im vergangenen Jahrzehnt radikalen Veränderungen ausgesetzt war, haben sich Konzerterlebnisse zu einer beinahe unverrückbaren Tradition gemausert. Während Songs und Alben mittlerweile meist über Streamingdienste konsumiert werden, wo sie als gesichtslose Datensätze gespeichert sind, wächst zugleich die Nachfrage nach einem angreifbaren Live-Gefühl. Weltweit wurden 2017 laut dem Onlinedienst Statista mehr als 66 Millionen Tickets für Musiktourneen verkauft. Die Zahl markierte im Vorjahr einen Rekord. Und die Prognosen zeigen nach oben: Allein in den USA hat die Live-Industrie 2015 neun Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Bis 2021, rechnet die Statistik vor, könnte der Umsatzbereich auf zwölf Milliarden weiter wachsen. Dass die Sehnsucht nach Konzertluft auch Rückwirkungen auf das Plattengeschäft hat, zeigen die aktuellen Veröffentlichungen: Vor Weihnachten häuft sich die Zahl an Live-Alben, die neu oder erneut auf den Markt kommen. Eine Auswahl.