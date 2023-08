Ekkstacy eröffnete Frequency mit einer Flasche Gin

Mit dem Start des Frequency Festival in St. Pölten hat am Donnerstag kurz nach 14.00 Uhr der heimische Festivalsommer den ersten Anlauf zu seinem letzten großen Höhepunkt genommen. Rund 150.000 erwartete Besucherinnen und Besucher erwarten an den drei Tagen über 60 Gigs auf drei Bühnen. Der kanadische Solo-Act Ekkstacy war für den Auftakt verantwortlich. Er begoss diesen mit einer Flasche Gin in der Hand und lieferte dem Publikum eine musikalische Portion Weltschmerz.

Das Frequency 2023 scheint sich mit seiner heurigen Besetzung noch weiter hin zum radikalen Switchen zwischen den Genres verschrieben zu haben: Nach zwei mittelmäßigen Rappern am Nachmittag stand gegen 18.00 Uhr, rund zwei Stunden vor dem geschätzten Sonnenuntergang, mit dem deutschen DJ Robin Schulz der vierte Act auf dem Space Stage, der eher nach Mitternacht in der Großraum-Disco zu vermuten wäre, wandelte die Hauptbühne zu einer solchen um und ließ die Beats bumpen.

Um 19.00 sollten dann laut Timetable die 1990-er grüßen, denn die US-Band Limp Bizkit eröffnet als einer Hauptvertreter des Nu Metal die zweite Hälfte des ersten Tages, es folgen dann die Frequency-Dauergäste um US-Rapper Macklemore, die im März erst ihr drittes Studioalbum "Ben" veröffentlicht hatten. Dann begeht die selbst ernannte "beste Band der Welt" aka Die Ärzte, die vor zwei Monaten bereits im Nova Rock im Burgenland ordinierten, den Abschluss von Tag eins.

Von Freitag bis Samstag wird St. Pölten dann noch von den Imagine Dragons wie auch von Newcomern wie Central Cee oder Farruko mit Klängen aus den diversesten Genres beglückt. Wettermäßig sind Höchstwerte um die 30 Grad Celsius zu erwarten, aber Gewitter sind nicht auszuschließen.

Der Hitzestress war am Donnerstag jedenfalls nicht groß, 28 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit waren die Rahmenbedingungen. Trotzdem sorgte sich der kanadische Rapper bbno$, eine Abkürzung die für "baby no money" stehen soll, doch ein wenig um sein Publikum. Im Gegensatz zu seinem auf Gin setzenden Vorgänger trank er heimisches Mineralwasser und riet, dies ihm gleichzutun: "Drink some water, don't get fucked up".

Zuvor herrschte vor den ersten Konzerten so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Laut Polizei ist bisher "sehr wenig vorgefallen". Vom Roten Kreuz versorgt wurden 150 Personen, die großteils kleinere Blessuren aufgewiesen hatten. ÖAMTC-Angaben zufolge gestaltete sich auch die Anreise vorerst undramatisch bis ideal.

Als "ruhig und diszipliniert" beschrieb Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler die Stimmung am Areal. Verzeichnet worden seien lediglich "ein paar Diebstähle". Nicht grundlegend anders war die Lage beim Roten Kreuz. Bei 150 Versorgungen seit Mittwochmittag gab es laut Sebastian Frank, dem Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten, sechs Transferierungen in das Universitätsklinikum St. Pölten. Vorherrschend waren vor allem kleine Blessuren an den Füßen. "Wir hoffen, dass es so bleibt", blickte Frank im Gespräch mit der APA voraus.

"Es läuft sehr gut, es reisen noch wenige an", sagte Romana Schuster vom ÖAMTC wenige Stunden vor den ersten Konzerten. Es gebe zwar vereinzelt stockenden Verkehr bei den Autobahnabfahrten in Richtung der niederösterreichischen Landeshauptstadt, Staus oder Probleme seien zunächst aber ausgeblieben.

Erwartet werden in St. Pölten in den kommenden Tagen hochsommerliche Temperaturen. Störend könnten nur mögliche Unwetter werden. Für eine Warnung des Veranstalters sorgte bereits am (gestrigen) Mittwoch eine Gewitterfront. "Bitte sichert eure Zelte und begebt euch nach Möglichkeit in eure Autos oder an geschützte Orte", hieß es. Möglich waren starker Wind und Hagel, gefallen sind letztlich nur einige Regentropfen.

Für drei Tage Festival ohne Pause öffnet nach den letzten Konzerten auch wieder der Nightpark und bittet zum Tanz. Am Freitag sind es dann die Las-Vegas-Rocker von Imagine Dragons, die zuvor als letzter Act von der Bühne gehen, während am Samstag das niederländische DJ-Urgestein Armin van Buuren die Zuhörerschaft in die finale Trance versetzen wird.

