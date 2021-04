Elbphilharmonie bietet die Matthäus-Passion

Das Kurzfestival "Ostern in der Elbphilharmonie" wird in den digitalen Raum verlegt.

Für Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion kann man am Karfreitag ab 19.30 Uhr virtuell zugleich nach Hamburg wie Aix-en-Provence verreisen. Die Hamburger Elbphilharmonie streamt das eigentlich im Großen Saal geplant gewesene Konzert unter Leitung von Raphaël Pichon mit dem französischen Alte-Musik-Ensemble Pygmalion und Julian Prégardien als Evangelisten. Aufgezeichnet wurde am 30. und 31. März in der Église de la Madeleine von Aix.

Dieses Hamburger Kurzfestival "Ostern in der Elbphilharmonie" wird digital fortgesetzt - am Karsamstag (20.15 Uhr) mit Joseph Haydns "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze". Riccardo Minasi dirigiert das Ensemble Resonanz, und Birgit Minichmayr rezitiert Texte von Wolfgang Herrndorf.

"Best of Beethoven" als "kurzweiliges Potpourri aus Beethoven-Versatzstücken" heißt das Programm für Ostersonntag - mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Pianisten Iiro Rantala.