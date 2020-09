"Elektra" an der Wiener Staatsoper: Oft ist das Alte doch besser

Für die Wiederaufnahme der "Elektra" von Richard Strauss holte die Wiener Staatsoper Schätze aus dem Depot. Die Wiederkehr von Franz Welser-Möst wurde gefeiert.

So ein durchtrainiertes Team findet sich sonst bei Beginn der Herbstsaison kaum im Orchestergraben der Wiener Staatsoper. Aber Franz Welser-Möst und seine philharmonischen Mitstreiter vulgo Staatsopernorchester hatten bei den Salzburger Festspielen eine wahre Triumphserie mit "Elektra" von Richard Strauss hingelegt. Der Schwung und die Spielfreude hielten anscheinend noch an, als am Dienstag eine spezielle "Elektra" eine Wiederaufnahme oder besser Wiederauferstehung feierte. Der Furor, mit dem sich Franz Welser-Möst an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in die Partitur vertiefte und Stürme entfachte, schien ...